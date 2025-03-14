شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 14.. سوسن بدر تمنع ريهام حجاج من دخول الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت العميدة إيمان السعداوى "سوسن بدر" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، الدكتور أدهم "نبيل عيسى" عن العمل، كما رفضت دخول نادين "ريهام حجاج" وأوقفتها عن العمل وتحدث أدهم مع نادين عن والدته وجبروتها وأنها هددته بدخوله المصحة وأنها تفعل ذلك عند خوفها وتعلم أنهم وصلوا إلى الحقيقة.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج فى تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء، على قناة الحياة.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشرى، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه فى منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر فى البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعى هذا العالم الذى من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا فى القريب العاجل فى المجتمع الذى نعيش به، والسؤال المهم فى المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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