شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد 3.. دينا الشربيني تنهار من البكاء بسبب فيديو من أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامس عشر من مسلسل كامل العدد 3، اهداء أبناء "ليلي"، كلمات في فيديو صغير يعبرون فيه عن حبهم لها، أثناء دخولها المنزل بعد نجاح عملية وقف نزيف الرحم، مما لاقى الفيديو بكاء من الفنانة دينا الشربيني.

وكانت الحلقة الرابع عشر من مسلسل كامل العدد 3، شهدت طلب فاتن "ألفت إمام" من تيمور أبو العز "أحمد كمال"، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صدر حكم قضائى بالحجز على المزرعة الخاصة به.

ورفض تيمور اقتراح فاتن، وطلب منها إخفاء أمر الحجز على المزرعة عن الجميع بدون استثناء، موضحا لها أنه سيتعامل مع الأمر ويحل الأزمة.

ووجه الكاتب حسين "أحمد عبد الوهاب" عتابا لـ مولى "مريم الخشت" بسبب خطيبها منصور "عمرو صالح".

وخاطب حسين مولى بطريقة تحمل عتابا وغيرة فى أن واحد، موضحا لها أنه كان هناك الوقت الكافى لتحكى له أكثر عن علاقتها بمنصور، بدلا من أن يفاجأ بخطبتهما.

وحاولت ليلى "دينا الشربيني" وفوزية "ميمى جمال"، إقناع مولى "مريم الخشت" بإقامة عرس لها وحفل زفاف، خاصة وأنها كانت ترفض الفكرة منذ بداية ارتباطها.

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