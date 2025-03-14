شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتى.. مواجهة وصدمة بين الشقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتي، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضانى 2025، وبطولة كل من النجمة نيللى كريم وكندة علوش وروبى وجيهان الشماشرجى، مشهد مواجهة بين كل من "سها وناهد وأحلام ونجلاء"، حيث اعترفت كل منهم حقيقة الاحلام التى كان يحققانها لـ "نجلاء" بداية من قتلهم لـ "ربيع" وحتى باقى الاحلام.

وسرعان ما تواجه الأربع اشقاء وجهًا لوجه واعترفا بكل شيء، لتنتهى احداث الحلقة بصدمة من "جيهان الشماشرجى – نجلاء" فى شقيقاتها واعترافهم لكل الاحلام التى كانا يحققانها لها.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتى على قناة DMC فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتى فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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الحلقة 14



جيهان الشماشرجي



روبي في الحلقة 14



روبي



فرحات وناهد في مكتب الاسرة



ناهد وفرحات