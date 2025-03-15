شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد من كواليس تصوير مسلسل الغاوي قبل عرضه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل الغاوي، التي تخوض بطولته بجانب النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه على قناة ON، ابتداءً من غدٍ الأحد مع انطلاق النصف الثاني من رمضان.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

قصة مسلسل الغاوي

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

أخر أعمال عائشة بن أحمد

وقدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها، مسلسل "بدون سابق إنذار" من 15 حلقة وعُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضى، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.

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النجمة التونسية عائشة بن أحمد





عائشة بن أحمد من كواليس الغاوي





الفنانة عائشة بن أحمد





النجمة عائشة بن أحمد





عائشة بن أحمد من كواليس تصوير مسلسل الغاوي

