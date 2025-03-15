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البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم

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  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 1/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 2/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 3/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 4/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 5/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 6/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 7/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 8/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 9/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 10/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 11/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 12/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 13/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 14/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 15/16
  • البوسترات الفردية لأبطال مسلسل عايشة الدور قبل انطلاق عرضه اليوم 16/16

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القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وحرصت الشركة المنتجة على الترويج للعمل، من خلال طرح بوسترات فردية لكل بطل من الأبطال.

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور يعرض بداية من اليوم على قناة ON  في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا، بالتزامن مع منصة watch it  الرقمية.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، ليلى عز العرب، عمر الشناوى، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، عبد الرحمن ظاظا، ريم رأفت، محمد عمرو الليثي، وغيرهم من الفنانين، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور تدور قصته حول عايشة سيدة مطلقة وهى أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالجدعنة وخدمة كل من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت أختها، فتعيش عايشة حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية.. وشابة مرحة منطلقة فى الحياة مع شباب الجامعة فتتغير حياتها 180 درجة.

دنيا سمير غانم قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

 

محمد عمرو الليثي
محمد عمرو الليثي

 

عبد الرحمن ظاظا
عبد الرحمن ظاظا

 

ريم رأفت
ريم رأفت

 

فرح عزت
فرح عزت

 

رحاب الجمل
رحاب الجمل

 

أحمد عصام السيد
أحمد عصام السيد

 

عمر الشناوي
عمر الشناوي

 

ريتال عبد العزيز
ريتال عبد العزيز

 

سليم مصطفى
سليم مصطفى

 

أحمد فاضل
أحمد فاضل

 

أميرة أديب
أميرة أديب

 

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

 

فدوى عابد
فدوى عابد

 

نور محمود
نور محمود

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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