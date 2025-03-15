شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب السبت 15 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 15 مارس 2025 04:26 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم السبت 15-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 15 من أيام رمضان.
موعد أذان المغرب فى محافظات مصر
- موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:04 م
- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:08 م
- موعد أذان المغرب بطنطا 6:04 م
- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:03 م
- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:02 م
- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:05 م
- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:02 م
- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:04 م
- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:06 م
- موعد أذان المغرب بقنا 5:59 م
- موعد أذان المغرب بأسوان 5:59 م
- موعد أذان المغرب بمطروح 6:26 م
- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:54 م
- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:00 م
- موعد أذان المغرب بدمياط 6:00 م
- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:52 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:05 م
- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:02 م
- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:04 م
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