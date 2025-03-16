شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مدير مدرسة ثانوية لاتهامه بضرب طالبتين في البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

قررت نيابة شبراخيت الجزئية بالبحيرة ، بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، على ذمة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت.

ويأتى ذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

وكانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.