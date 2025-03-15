شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستعرض نجاحات الشرطة النسائية بمناسبة يوم المرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى السبت، 15 مارس 2025 04:24 م

بمناسبة يوم المرأة المصرية، استعرضت وزارة الداخلية النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة فى كافة مجالات العمل الأمنى بعد إخضاعها لبرامج تدريبية ومهارية عالية للارتقاء بقدراتها البدنية والقتالية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار فى دعم المرأة وتفعيل دورها فى بناء المجتمع.

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