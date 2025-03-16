شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 16 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 16-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:53 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:12
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