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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 16 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 16-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39  ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء  7:21


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد  صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:53 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:36  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:12

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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