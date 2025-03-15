شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة إحسان الترك بعد صلاة العصر من مسجد صلاح الدين بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

يشيع جثمان الفنان إحسان الترك من مسجد صلاح الدين في المنيل بعد صلاة العصر، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان إحسان الترك كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "لا صحة عما تم تداوله عن خضوعي لعملية بتر في قدمى، والحمد لله النفسية مستقرة، وما زلت في المستشفى، حيث أعاني من آلام في شرايين بقدمي، وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأرجو من الجميع الدعاء لى".

يذكر أن آخر مشاركات إحسان الترك فى الدراما التليفزيونية، خلال مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



