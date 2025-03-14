شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتى.. ناهد تفشل طلاقها من فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتي، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالى، بمشهد جمع كل من النجم "حاتم صلاح – فرحات" وزوجته "كندة علوش – ناهد" ومأذون وعدد من الشهود حيث أتى بهم فرحات لإتمام عملية الطلاق على ناهد بعد معرفته انها متورطة مع شقيقاتها بقتل فرحات "احمد حاتم"، وسرعان ما طردتهم ناهد خارج الشقة للتحدث مع فرحات واقناعه بعدم الطلاق.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتى فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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