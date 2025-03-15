شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: خضعت لعملية تجميل فى أنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نجلاء بدر مؤشرات البحث جوجل عقب ظهورها في أحد البرامج، وقالت إنها خضعت لجراحة تجميل في أنفها، وتابعت: "أنا مالعبتش في وشي، لكن لعبت في أنفي، وأنا كده مبسوطة ومرتاحة، ودي حاجة تخصني لوحدي، وعملت كده عشان أبقى حلوة في عين زوجي".

وشاركت نجلاء بدر منذ فترة في فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.