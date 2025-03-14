الامارات | محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء مبان وقفية ضمن حملة "وقف الأب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، توقيع اتفاقيات بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وشركات "امتياز" و"سمانا" و"بيوميرك" لإنشاء 3 مبان وقفية دعماً لحملة "وقف الأب".

وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": "الاتفاقيات الموقعة مع شركات "امتياز للتطوير العقاري"، و"سمانا للتطوير العقاري"، و"بيوميرك المحدودة"، تظهر أن الدعم السخي الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات للمبادرات الخيرية والإنسانية، يمثل علامة فارقة في مسيرة العطاء الإماراتية، وهو ما شهدناه في جميع الحملات الرمضانية السابقة، حيث تخطت مستهدفاتها في وقت قياسي، من خلال إقبال مئات الآلاف، أفراداً ومؤسسات على المشاركة في فعل الخير.