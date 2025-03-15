الامارات | «سالك» تحذّر من إعلانات زائفة لـ «مشاهير» بداعي الاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شركة سالك، من الوقوع في فخ الإعلانات الزائفة على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية بداعي الاستثمار في الشركة، وأشارت إلى أن المحتالين يلجأون عادة إلى هذا الأسلوب لاستدراج العملاء. وأكّدت عدم صحة جميع الإعلانات المتداولة والمنسوبة إلى مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ذريعة توفير فرص استثمارية مجزية في «سالك».

ورصدت «الإمارات اليوم»، انتشار عدد من الإعلانات المنسوبة لشركة «سالك» على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى الاستثمار فيها عبر وسطاء، مستخدمة في ذلك مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة.

وتفصيلاً، قالت شركة سالك لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا خلال الآونة الأخيرة، انتشار العديد من الإعلانات الزائفة على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأفراد الراغبين في الاستثمار في (سالك)، وتحاول إيهامهم بأنها تتيح لهم فرص الاستثمار في الشركة».

وأضافت: «نتابع هذه المسألة عن كثب، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية عملائنا، وأفراد المجتمع عموماً من الأنشطة الاحتيالية التي تستخدم اسم (سالك) بصورة غير شرعية».

وتابعت: «عادة ما يلجأ المحتالون إلى الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الروابط عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وندعو المستثمرين إلى تجاهل الإعلانات والروابط المشبوهة والإبلاغ عنها، والامتناع عن فتحها والتجاوب معها، ويمكن للعملاء التواصل معنا من خلال موقعنا الرسمي للتحقق من صحة أي رسائل أو إعلانات».

ودعت «سالك» المستثمرين إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات المشبوهة، واستخدام الروابط المعتمدة لخدمات «سالك» والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق علاقات المستثمرين الخاص بالشركة، والذي تم إطلاقه أخيراً لضمان بيئة آمنة وشفافة وسهلة للوصول والتواصل مع المستثمرين.

أما بالنسبة للإعلانات المتداولة عن الاستثمار في «سالك»، والمنسوبة لمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، فأكّدت الشركة عدم صحة جميع تلك الإعلانات بشأن الاستثمار في «سالك»، لافتة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا تمت للشركة بأي صلة، ولا تعدو كونها محاولات مشبوهة يلجأ إليها المحتالون لاستدراج الجمهور تحت ذريعة توفير فرص استثمارية مجزية.

وأوضحت أنه استجابة لذلك، اتبعت الشركة بالتعاون مع جهات عدة، السبل القانونية اللازمة التي مكّنتها من أن تغلق عدداً كبيراً من هذه الإعلانات، ولكن يلجأ المحتالون إلى إنشاء إعلانات مشبوهة جديدة على نحو متواصل. وفي السياق ذاته، أكدت شركة سالك حرصها على تعزيز وعي أفراد المجتمع حول الأنشطة الاحتيالية وسبل تجنُّب الوقوع ضحية لها، وتعريفهم بالقنوات الرسمية للحصول على خدمات «سالك»، وتطبيق علاقات المستثمرين الخاص بالشركة الذي يوفر القنوات الأساسية المبتكرة للتواصل مع المجتمع الاستثماري، والذي يتيح للمستثمرين عملية الوصول إلى معلومات الشركة في أي وقت ومن أي مكان عبر الهاتف المحمول، لافتة إلى تجديد التزامها بتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور، وحرصها على استيفاء أعلى معايير الشفافية لضمان تجربة آمنة لقاعدة عملائها.

وحذّرت الشركة المستثمرين المحتملين عبر صفحتها على «إنستغرام»، من التفاعل مع الرسائل المضللة التي تدّعي تقديم فرص استثمارية، ودعت إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمنصات المعتمدة، خصوصاً التطبيق الخاص بسوق دبي المالي أو من خلال أحد الوسطاء المرخصين.

«سالك»:

• ندعو إلى تجاهل الإعلانات والروابط المشبوهة والإبلاغ عنها، ويمكن التواصل معنا عبر موقعنا الرسمي للتحقق من صحة أي رسائل أو إعلانات.