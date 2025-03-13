شكرا لقرائتكم خبر عن لنهاية رمضان.. لجنة الحج المركزية تتابع خدمات المسجد الحرام واستعدادات الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمات ضيوف الرحمن

تطوير تجهيزات الإسعافات الأولية

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ترأس نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة لمتابعة سير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من اكتمال الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.وخلال الاجتماع، استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقارير أداء الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم، إضافة إلى خططها التشغيلية للفترة المتبقية من رمضان. كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم الحج، والتأكد من جاهزية المشاريع والمبادرات الداعمة لراحة الحجاج.وتناول الاجتماع مشاريع شركة “كدانة” في المشاعر المقدسة، والتي تشمل إنشاء مناطق استراحات للحجاج على طول مسارات المشاة، وتطوير المشارب (برادات مياه الشرب) في مواقع استراتيجية، إضافة إلى تأهيل 400 برادة مياه لضمان توزيعها المتوازن، وإنشاء شبكة مراكز طوارئ وإسعافات أولية تضم 15 وحدة موزعة على امتداد المسارات لتقديم الدعم الطبي واللوجستي للحجاج.كما تم استعراض المرحلة الثانية من مشروع “مسار المشاعر”، الذي يهدف إلى تطوير مساحة 170 ألف م² في مشعر مزدلفة عبر تنفيذ أراضٍ مطاطية، وإنشاء مساحات خضراء، وتعزيز المرافق العامة مثل الكراسي، المشارب، أعمدة الإنارة، المظلات، والمراوح ذات الرذاذ المائي. بالإضافة إلى إنشاء مجمعات دورات مياه حديثة.وتضمنت المشاريع أيضًا تطوير مراكز الطوارئ والإسعافات الأولية في منى ومزدلفة وعرفات، عبر 71 موقعًا على امتداد مسارات المشاة، إلى جانب مشروع “الإرشاد المكاني – نحو منى”، الذي يهدف إلى تسهيل حركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة عبر تقسيم الطرق بألوان محددة مع لوحات إرشادية متطابقة، مما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وتيسير إدارتهم ميدانيًا.واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال رمضان والاستعداد الأمثل لموسم الحج المقبل.