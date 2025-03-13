علي ربيع ينتهي من تصوير فيلم الصفا الثانوية بنات.. وهذا موعد العرض

طرح الفيلم في عيد الفطر

أبطال وصُنّاع الفيلم

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الساحل الشرير.. فيلم جديد لـ علي ربيع

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غياب عن دراما رمضان منذ 4 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 07:19 مساءً - انتهى الفنان، من تصوير أحدث أفلامه "الصفا الثانوية بنات"، صباح اليوم الخميس، حيث يأتي ذلك بعد شهور طويلة من التحضير والتصوير، ليدخل غرف المونتاج، تمهيدًا لعرضه قريبًا.وكتب علي ربيع، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه على "انستقرام"، "فركش فيلم (الصفا الثانوية بنات) واستنوا أقوى الأفلام في السينمات إن شاء الله، بحبكم أوي أوي أحلى أبطال"، ومن المُقرر طرحه للجمهور في موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث ينتمي إلى الأعمال الكوميدية.فيلم "" يشارك في بطولته إلى جانبكل من: أوس أوس، سارة الشامي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشابات، وكذلك ضيوف الشرف، مثل أحمد حاتم، وعصام الحضري، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في اطار كوميدي.يذكر أنّ علي ربيع، قد بدأ قبل أسابيع، تصوير فيلم آخر، وهو "الساحل الشرير" الذي يُشاركه البطولة محمد أسامة أوس أوس، بجانب ميرنا جميل وهالة فاخر وآخرين، وهو إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، بينما موعد طرحه في صالات السينما لم يُحدد بعد.ويأتي ذلك، في ظل استمرار غياب علي ربيع، عن الدراما التلفزيونية، وعن المنافسة في دراما رمضان، بعدما اعتاد على التواجد بشكلٍ سنوي، في ذلك الموسم الدرامي الضخم، إذ كان آخر مسلسل له في رمضان، هو "أحسن أب" الذي عُرض عام 2021، وتدور أحداثه حول "مختار" لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان "أحسن أب"، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.أما آخر مسلسل عُرض له في الأوف سيزون، هو مسلسل "نصي التاني" الذي عُرض في سبتمبر 2023، عبر منصة شاهد، تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، وعندما يعثر على بطاقة بريدية سحرية في قبو منزل جده يستغلها ﻹيجاد شريكة حياته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».