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محمد بن راشد يستقبل الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان

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محمد بن راشد يستقبل الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة في دبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «يجمعنا رمضان.. وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة.. ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله.. حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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