السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 534 سلة غذائية في منطقة عكار بلبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 534 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظة عكار شمال لبنان، استفاد منها 2.670 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في الجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- لدعم الفئات النازحة واللاجئين في لبنان وتوفير أسباب العيش الكريم لهم.

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