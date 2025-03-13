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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 534 سلة غذائية في منطقة عكار بلبنان

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 534 سلة غذائية في منطقة عكار بلبنان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 534 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظة عكار شمال لبنان، استفاد منها 2.670 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في الجمهورية اللبنانية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- لدعم الفئات النازحة واللاجئين في لبنان وتوفير أسباب العيش الكريم لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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