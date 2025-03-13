شكرا لقرائتكم خبر عن هتقلب الواتس كله.. "واتساب" يكشف عن ميزة جديدة تفاجئ الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تطبيق التراسل الفوري – واتساب عن مميزات جديدة سيتم إضافتها من أجل تسهيل الخدمات المقدمة لملايين المستخدمين، حيث يعمل تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي iOS.

ميزة جديدة من واتساب

وتعمل تلك الميزة الجديدة على إنشاء روبوت دردشة مخصص بواسطة الذكاء الاصطناعي ما يعزز تجربة المستخدمين ويضفي طابعا شخصيا على المحادثات، ووفقا لتقرير نشره موقعWABeta Info، تم اكتشاف تلك الميزة في الإصدار التجريبي.

وتتصف تلك الميزة بأنها تأتي بواجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام حيث يمكن للمستخدمين كتابة وصف يصل إلى 1000 حرف لتجديد سمات روبوت الدردشة المخصص لهم، كما يقدم واتساب اقتراحات تساعد المستخدمين على صياغة أوصاف الشخصية ما يجعل عملية الإنشاء سهلة وأكثر سلاسة.

إضافة ميزة Meta Ai إلى واتساب

ومن المحتمل أن تتضمن عملية إنشاء الروبوتات أيضا صورة وسيرة ذاتية بالإضافة إلى تحديد إعدادات الخصوصية الخاصة بالشخصية على غرار ما هو تاح في Ai Studio، عبر منصات ميتا مثل إنستجرام وماسنجر.

وفي الوقت الحالي يمكن لمستخدمي واتساب بيتا حق الوصول إلى ميزة Meta Ai، التي تتيح للمستخدمين التواصل مع روبوت الدردشة مباشرة عبر هواتفهم وهي واحدة من الميزات الجديدة التي تعمل على تبسيط الوصول إلى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتمنح ميزة Meta Ai مستخدمي الواتساب قدرات مماثلة لروبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGoogle Gemini، ولذلك فإن Meta Ai تعتمد على نموذج اللغة الكبير LLAMA الخاص بـ ميتا ما يجعل واتساب منافسا محتملا في سوق روبوتات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يؤدي إضافة اختصار الشاشة الرئيسية إلى جذب المزيد من المستخدمين لروبوتات الدردشة من ميتا، حيث يتفاعل ملايين المستخدمين بالفعل مع Meta Ai داخل التطبيق التي تعمل على تسهيل العديد من الخدمات لدى ملايين المستخدمين حول العالم.