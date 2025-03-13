تكنولوجيا: تسريب يكشف المواصفات القوية لجهاز OnePlus Pad 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل OnePlus على تطوير جهاز لوحي جديد ليكون إضافة إلى مجموعتها الحالية، حيث تستعد لإطلاق OnePlus Pad 2 Pro في وقت لاحق من هذا العام. واليوم، ظهرت تفاصيل مواصفاته في تسريب جديد من الصين.

وفقًا للتسريب، سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وهو الإصدار الذي يضم ثمانية أنوية لوحدة المعالجة المركزية، وليس النسخة ذات السبعة أنوية التي ظهرت مؤخرًا.

سيتم دعم المعالج بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، إلى جانب سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ومن حيث الشاشة، سيأتي الجهاز اللوحي بلوحة LCD ضخمة بحجم 13.2 بوصة ودقة 3.4K. في قسم الكاميرات، سيضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أما البطارية، فمن المتوقع أن تصل سعتها إلى حوالي 10,000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط أو 80 واط، رغم أن هذه التفاصيل لم تُحسم بعد بشكل نهائي.

يبدو أن OnePlus Pad 2 Pro سيكون من بين أقوى الأجهزة اللوحية العاملة بنظام اندرويد حتى الآن. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيحصل على إصدار عالمي أم سيظل حصريًا للسوق الصينية. بالطبع، نأمل أن يكون الخيار الأول هو الصحيح.

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