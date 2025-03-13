أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 375 فرصة استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص المطروحة تضمنت 150 فرصة استثمارية تنافسية و225 فرصة تأجير مؤقت للأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتشمل مجالات مثل تطوير الواجهات البحرية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، والمراكز الترفيهية والسياحية، والأنشطة الرياضية، والمشاتل، والمتنزهات، والمواقع التجارية المتنوعة.

وتتضمن الفرص أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية، مثل المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم رواد الأعمال.

وأشار الجبير إلى أن الأمانة تجاوزت مستهدفات وزارة المالية لسبع سنوات متتالية، حيث تخطت استثماراتها 95% من الأصول المتاحة، وبلغت إيراداتها أكثر من ملياري ريال، مما يعزز الاستدامة المالية.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص عبر منصة “فرص” والمشاركة في المشاريع التي تعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة بالمنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط