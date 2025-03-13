تكنولوجيا: الكشف رسميًا عن مستشعرات كاميرا Oppo Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق Oppo Find X8 Ultra قريبًا، مع تقديم أقوى إعداد كاميرا من الشركة حتى الآن. ووفقًا للمعلومات المتاحة، سيضم الهاتف أربع كاميرات،

وقد كشف تشو ييباو، مدير Oppo، رسميًا عن المستشعرات المستخدمة من خلال صورة نشرها تُظهر ترتيب الكاميرات المتوقع على الهاتف.

بالنظر إلى التكوين المحتمل، نجد في الجزء العلوي كاميرا تيليفوتو بتقريب 3x، والتي يُعتقد أنها تعتمد على مستشعر Sony IMX906. أما في الجانب الأيمن، فتوجد كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX882، وتوفر تقريبًا بصريًا 6x.

أما في الجزء السفلي، فهناك كاميرا بزاوية واسعة للغاية تعتمد على مستشعر Sony IMX882 بنفس الدقة 50 ميجابكسل. وأخيرًا، في الجانب الأيسر، يأتي المستشعر الرئيسي Sony LYT-900 بحجم 1 بوصة وبدقة 50 ميجابكسل، مما يعزز من جودة التصوير بشكل كبير.

رغم هذه المعلومات، لا تزال التفاصيل حول المستشعرات الداخلية غير مؤكدة رسميًا، حيث تستند البيانات الحالية إلى تسريبات موثوقة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن Oppo Find X8 Ultra إلى جانب Oppo Find X8 والإصدار الأصغر Oppo Find X8s. ومع ذلك، قد تبقى هذه الهواتف حصرية للسوق الصينية، مما قد يكون مخيبًا للآمال لعشاق العلامة التجارية في الأسواق العالمية.

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