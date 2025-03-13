السعودية | طيران ناس يطلق مبادرة “عمرة ناسُنا” في رمضان ويتكفل برحلات لأكثر من 50 مقيماً من العاملين في الخدمات الأرضية المساندة بمطار الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تكفله برحلات لأداء العمرة للمقيمين العاملين بخدمات المساندة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة بعنوان “عمرة ناسُنا”، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض، تثميناً لدورهم المهم في تيسير رحلات المسافرين في منطقة تسجيل الدخول وصالات الوصول والمغادرة، وذلك ضمن برامج طيران ناس للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بتبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع.

وتشمل المبادرة توفير تذاكر السفر والنقل ومستلزمات العمرة والإقامة لليلتين لأكثر من 50 فرداً من المقيمين العاملين بخدمات المساندة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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