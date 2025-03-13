عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المسجد الأقصى

الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى، ترافق ذلك مع اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بالقدس على شكل مجموعات، وأدوا جولات استفزازية بين أزقة المدينة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال مدينة القدس، وانتشرت في شوارعها، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على بلدات المدينة المقدسة.

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