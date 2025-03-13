شكرا لمتابعة خبر عن فترة ربيعية متقلبة بدءًا من 24 مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء مؤشرات موسم المراويح.

وقال الحساب الرسمي لبرق سدير: “مؤشرات المراويح رائعة جدًا، ومن المحتمل أن نعيش فترة ربيعية متقلبة بشكل واضح من 24 مارس وتشتد في الثلث الأول من أبريل”.

وتابع: “النماذج ترسم حالات مطرية متتابعة وثبات في تحديثاتها للفترة القادمة بإذن الله تعالى”.

وتتنوع الأجواء بين مناطق المملكة، حيث يكون الطقس حارًا نسبيًا في مدن مثل مكة وجدة، بينما تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية مثل أبها والباحة، مع توقعات باستمرار الاستقرار في الأحوال الجوية.