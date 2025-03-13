دريعان الدريعان لـ الخليج 365: أعيش أجواء نجاح هوبال وأجهز لفيلم سينمائي قادم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 04:23 مساءً - عبّر الفنان دريعان الدريعان أثناء حضوره لإطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة لشركة "قنوات"، وبحضور نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، بحضور تركي الشبانة، عن مدى سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم السينمائي هوبال.
وقال الفنان دريعان الدريعان لـ"الخليج 365": "لا زلت أعيش أجواء نجاح فيلمي الأخير الذي شاركت فيه وهو "هوبال" ولا يزال يعرض بدور السينما حتى الآن، والحمد لله الأصداء التي تصلنا من الجمهور والمتابعين ومن حضر الفيلم كانت مرضية جدًا وجميلة. واستطعنا أن نحقق لفترة المركز الأول بشباك التذاكر، وحقق نجاحًا بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا بدول الخليج وبالذات بدولة الكويت".
وكشف دريعان الدريعان أنه يستعد لفيلم سينمائي قادم قائلًا: بمشئية الله بعد العيد سنقوم بالتجهيز لعمل سأبدأ بتصويره، وهو فيلم سينمائي، لكن لا أستطيع إعطاء تفاصيل كثيرة عنه، ولكن أعدك قريبًا سأكشف عن ملامح العمل".
وعند سؤالنا له عن أبرز الأعمال الرمضانية التي شاهدها قال دريعان: شاهدت مسلسل "شارع الأعشى" والمسلسل جدًا جميل، وكذلك ضم نخبة من الفنانات المبدعات، وأشكرهن كثيرًا على أدائهن الجميل، وهذا الأمر يفرحنا كفنانين أن نشاهد هذا الكم من الإبدعات الشبابية، كما لا يفوتني أن أشكر أداء ودور الفنانة عائشة كاي وأوجه لها تحية.
كذلك تابعت مسلسل "يوميات رجل عانس" وهو أيضًا من الأعمال الجميلة التي أشاهدها في شهر رمضان الآن .
والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، دريعان الدريعان، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه"، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.
دريعان الدريعان لـ"الخليج 365": تابعت مسلسلي "شارع الأعشى" و"يوميات رجل عانس"
وقال الفنان دريعان الدريعان لـ"الخليج 365": "لا زلت أعيش أجواء نجاح فيلمي الأخير الذي شاركت فيه وهو "هوبال" ولا يزال يعرض بدور السينما حتى الآن، والحمد لله الأصداء التي تصلنا من الجمهور والمتابعين ومن حضر الفيلم كانت مرضية جدًا وجميلة. واستطعنا أن نحقق لفترة المركز الأول بشباك التذاكر، وحقق نجاحًا بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا بدول الخليج وبالذات بدولة الكويت".
وكشف دريعان الدريعان أنه يستعد لفيلم سينمائي قادم قائلًا: بمشئية الله بعد العيد سنقوم بالتجهيز لعمل سأبدأ بتصويره، وهو فيلم سينمائي، لكن لا أستطيع إعطاء تفاصيل كثيرة عنه، ولكن أعدك قريبًا سأكشف عن ملامح العمل".
وعند سؤالنا له عن أبرز الأعمال الرمضانية التي شاهدها قال دريعان: شاهدت مسلسل "شارع الأعشى" والمسلسل جدًا جميل، وكذلك ضم نخبة من الفنانات المبدعات، وأشكرهن كثيرًا على أدائهن الجميل، وهذا الأمر يفرحنا كفنانين أن نشاهد هذا الكم من الإبدعات الشبابية، كما لا يفوتني أن أشكر أداء ودور الفنانة عائشة كاي وأوجه لها تحية.
كذلك تابعت مسلسل "يوميات رجل عانس" وهو أيضًا من الأعمال الجميلة التي أشاهدها في شهر رمضان الآن .
فيلم"هوبال"فيلم "هوبال" السينمائي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.
والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، دريعان الدريعان، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه"، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.
مسلسل "شارع الأعشى""شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، وتتناول الكثير من القصص المختلفة لفتيات بالحارة والأحداث التي يتعرضون لها، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، أميرة الشريف، عائشة كاي، مها الغزال، عبدالرحمن النافع بالإضافة لآخرين.
مسلسل "يوميات رجل عانس""يوميات رجل عانس" هو مسلسل تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.
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