التفاصيل الكاملة لمسلسل منتهي الصلاحية لـ محمد فراج قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 04:23 مساءً - تنطلق أولى حلقات مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، اعتبارًا من بداية النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حيث إنّ العمل مكوّن من 15 حلقة فقط.

أول مرة

ومن جانبه، قال الفنان محمد فراج، في بيانٍ صحفي إن "فكرة المُسلسل نابعة من المخرج والمؤلف، وعندما عُرضت عليّا أعجبت بها جداً، ومن وجهة نظري أعتقد أنها أول مرة يُناقش عمل درامي فكرة المراهنات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب"، موضحًا أنه يؤدي شخصية "صالح الفايز" شاب عاش حياة غير مُستقرة عائلياً ولكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث مُتغيرات تنقلب حياته بسببها رأساً على عقب.

قصص واقعية

وحول مدى تأثر المُشاهدين بالشخصية التي قد تُقدم سلوك غير سوي، أشار فراج، إلى أن "الدراما تُخلق أصلًا من القصص والحواديت المُستقاه من الشارع والوقائع، والمُشاهد لن يتقبل النصيحة المُباشرة بل الأفضل والأنسب أن تُقدم بصورة غير مُباشرة حتى يكون هناك اقتناع حقيقي بما يُقدم".

البطولة الجماعية

وأوضح محمد فراج إلى أنه "مؤمن جداً بفكرة البطولات الجماعية، لأن الفن أصلاً فعل جماعي يشترك فيه الكثيرون أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوعاً كبيراً وتُقدم شيئاً حقيقياً ملموساً وأنا أعشق هذه الأفكار التي من خلالها يمكن تقديم الكثير من الأفكار التي تصل للمُشاهدين".

وقال فراج "إن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي على الرغم من صداقتنا"، مؤكدًا "أننا بمجرد أن بدأنا جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة"، لافتًا إلى أنه يُحب دائما أن يتعامل مع كتاب ومخرجين مُختلفين في الأفكار والرؤى لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية.

سر اختيار اسم المسلسل

وبدوره أوضح الكاتب محمد هشام عبية، مؤلف المُسلسل، أن اختيار اسم "منتهي الصلاحية" المقصود به الكثير من الأشياء التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة وينسحب ذلك أيضاً على العلاقات الإنسانية، وينطبق أيضاً على سلوكيات الشخص نفسه التي قد تختفي وتتغير بعد انتهاء صلاحيتها.

وتابع أن "الأفكار أيضاً قد يكون لها مدة صلاحية قابلة للانتهاء، وأعتقد أن هناك الكثير من الأفكار التي يُناقشها المُسلسل على مستويات مُختلفة نهدف لأن تصل إلى كل الطبقات بدرجات متفاوتة من التفكير"، موضحًا أن "هناك بعض الأحداث التي يتناولها المُسلسل مُستقاه بالفعل من أحداث ووقائع حقيقية حدثت وهذه أحد أدوار الدراما التي تُلقي الضوء على المناطق الشائكة في المُجتمع ومناقشتها وعدم التعتيم على أي قضايا لأن كشف كل القضايا في رأيي وطرحها للرأي العام هي ظاهرة صحية وفي صالح المجتمع".

وأشار إلى "أن الكثير من أحداث المُسلسل يجري تصويرها في أماكن مفتوحة وهو نتاج مُناقشات كثيرة مع المخرج المتميز تامر نادي، إذ أننا نهدف إلي مُناقشة قضية تهم طبقات مُختلفة في المُجتمع ولذلك كان من الطبيعي أن يكون التصوير في أماكن تناسب طبيعة الأحداث".

قصة وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مُثير، يرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، حيث تتناول القصة حياة "صالح" الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلماً لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

المسلسل بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، والعمل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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