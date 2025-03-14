بربري غولد المركز.. عطر جديد يجسد الأناقة والقوة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 04:28 مساءً - تقدم دار بربري عطرها الجديد بربري غولد المركز، الذي يعد إضافة مميزة إلى مجموعة بربري غولد، عطر فاخر يناسب المرأة العصرية التي تجمع بين الأناقة الداخلية والقوة.

بربري غولد المركز بسحر الفانيليا

عطر بربري غولد المركز - الصورة من العلامة

بربري غولد المركز هو عطر خشبي فاخر يبرز جمال الفانيليا بطرق متعددة، حيث يحتوي على ثلاثة أنواع من الفانيليا الشهيرة المستخدمة في العطر الأصلي، إضافة إلى خشب الفانيليا الذي يعطيه لمسة دخانية فاخرة تعزز من قوته، يتناغم في تركيبة العطر أنواع الفانيليا الأربعة مع خلاصة اللافندر، ليحقق توازناً رائعاً بين الحلاوة والانتعاش، كما يضيف الباتشولي لمسة نهائية أنثوية مميزة، مما يعزز من أناقة العطر وجمال نفحاته.



تجربة غنية مع خبيرة العطور أماندين كليرك ماري

"عندما كنت أصمم عطر بربري غولد المركز، كان هدفي الحفاظ على أثر الفانيليا الفريدة المستخدمة في العطر الأصلي، وتجديدها لتقديم تجربة غنية ومركزة أكثر، ويسعدني تقديم هذا العطر الذي أتمنى أن يثير إعجاب الجميع".

المكونات العطرية

• المكونات العليا: اللافندر.

• المكونات الوسطى: أربعة أنواع من الفانيليا.

• المكونات الأساسية: الباتشولي.

• العائلة العطرية: عطري، وخشبي.

زجاجة العطر

عطر بربري غولد المركز - الصورة من العلامة

تم استيحاء تصميم زجاجة بربري غولد المركز من لون السماء وقت الغروب، وتأتي الزجاجة مربعة وأنيقة مزينة بحلية دائرية ذهبية، أما العبوة فهي باللون البيج الداكن، مزينة بشعار دار بربري الذهبي بتصميم مستوحى من الغابردين، ما يعكس التراث العريق للدار.

الحملة الإعلانية

تدور الحملة الإعلانية حول رحلة إيما ماكي برفقة قطيع من اللبؤات، وهي تجسد القوة والتحول الذي يجلبه بربري غولد المركز، في مشهد غروب الشمس، تُظهر إيما قوتها الداخلية التي استلهمتها من الأشعة الذهبية، مما يعكس التمكين الذي يعبر عنه العطر، وفي هذا الصدد، تصرّح إيما ماكي: "يسعدني الإعلان عن إطلاق عطر بربري غولد المركز الذي يجمع بين العمق والأناقة والدفء، أتمنى أن تكون الحملة مصدر إلهام لكل من يختار هذا العطر ليعبر عن شخصيته بكل ثقة وقوة".

يقدم بربري غولد المركز تجربة عطرية غنية وفاخرة تجمع بين الفخامة والقوة، مع مكونات تعكس روح المرأة التي تملك القوة الداخلية لتحقيق المستحيل.

