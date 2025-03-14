صيحات جمالية آسرة على طريقة نور علي بطلة المسلسل الرمضاني "البطل"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 04:28 مساءً - من خلال إطلالاتها الجمالية المتنوعة، تثبت بطلة المسلسل الرمضاني 2025 "البطل" نور علي، قدرتها على التألق بأساليب جمالية مختلفة تناسب كافة الأذواق والمناسبات، ما يجعلها مصدر إلهام للكثيرات من الفتيات والسيدات.

فهي دائماً ما تلفت الأنظار بأسلوبها الراقي والمتجدد، سواء في المكياج أو تسريحات الشعر، إذ تنوع إطلالاتها الجمالية بين الكلاسيكية والعصرية حيناً، وبين القوة والجرأة أحياناً أخرى. وفي كل الأحوال، هي تحرص على إبراز جمالها بصيحات جمالية لافتة ومتفردة دائماً ما تلاقي التفاعل والاستحسان. من جهة أخرى، تلاقي الشخصية التي تؤديها في المسلسل إعجاباً كبيرًا بين عدد ضخم من المسلسلات الرمضانية، لتثبت أنها واحدة من أبرز الممثلات على الساحة العربية.

وفي التالي، نرصد مجموعة من إطلالات نور علي الجمالية اللافتة، إضافة إلى أبرز خطوط. إطلالاتها الجمالية في مسلسل "البطل".

أبرز خطوط إطلالات نور علي الجمالية في "البطل"

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تطل الفنانة نور علي يومياً على المشاهدين خلال شهر رمضان 2025، من خلال مسلسل "البطل"، الذي تؤدي فيه شخصية مريم، التي تكرس حياتها لخدمة النازحين،وتتألق نور علي بإطلالات جمالية بسيطة بما يتلاءم مع الدور الذي تؤديه، حيث تظهر بمكياج خفيف جداً يقتصر على طبقة خفيفة من كريم الأساس والقليل من ظلال العيون الخافتة فوق الجفن العلوي، إلى جانب الشفاه الطبيعية. وتنسحب البساطة أيضاً على تسريحات شعرها، فهي في معظمها عفوية وفوضوية، كتسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المنسدل، وتسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة.

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صيحات جمالية من وحي نور علي

مكياج سموكي دافئ مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل

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برهنت نور علي في إحدى إطلالاتها الجمالية أن المكياج السموكي يبقى خياراً مثالياً للإطلالات الأنيقة خلال مختلف الأوقات والمناسبات. حيث اعتمدت في واحدة منها على ظلال العيون الدافئة بدرجات البني والبرونزي، مع تحديد العيون بالظل البني الغامق لمزيد من العمق والجاذبية. وأكملت اللوك بلمسة من أحمر الشفاه النيود المائل إلى البرونزي، بينما جاءت تسريحة شعرها الويفي المنسدل لتمنحها إطلالة أنثوية ناعمة.

مكياج برونزي معدني قوي مع تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

View this post on Instagram A post shared by Nour Ali |نور علي (@nourali.official)



من الإطلالات التي اعتمدتها نور علي، والتي عكست أسلوباً عصرياً جريئاً، كان المكياج البرونزي المعدني، حيث اختارت نور علي ظلال العيون البرونزية اللامعة التي زادت من إشراقة عينيها، مع لمسة من الهايلايتر على الزوايا الداخلية للعين وعظام الخدود. ونسّقت هذه الإطلالة مع تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة، بالفرق الجانبي والغرة المشدودة بإتقان إلى الخلف، والتي عززت من جاذبية إطلالتها وقدّمتها بأسلوب أنيق وراقٍ.

مكياج وردي خافت بلمسة لامعة مع تسريحة الكعكة العالية

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في إطلالة شبابية ناعمة ومشرقة، ظهرت نور علي في واحدة من إطلالاتها بمكياج وردي خافت مع لمسة لامعة جذابة على الجفون وعظام الخدود. فاستخدمت درجات الوردي الفاتحة لكل من العيون والشفاه والبشرة لإبراز ملامحها بأسلوب طبيعي ومشرق، فيما اختارت تسريحة الكعكة العالية بأسلوب أنيق، مع خصلات الشعر الويفي على جانبي الوجه، مما أضاف لمسة حيوية وشبابية إلى مظهرها.

مكياج ناعم باللون النيود الزهري وتسريحة الكيرلي نصف المرفوعة

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وفي إطلالة أخرى لها أكثر نعومة وأنوثة، تألقت نور علي بمكياج ناعم باللون النيود الزهري، حيث بدت بشرتها مشرقة بفضل التدرجات الطبيعية التي منحتها مظهراً جذاباً. وتميزت العيون بظلال نيود خفيفة مع ماسكرا تمنح الرموش كثافة طبيعية، وأحمر شفاه مخملي باللون الوردي. أما لشعرها، فاعتمدت تسريحة الكيرلي نصف المرفوعة، ما زاد من حيوية إطلالتها وأعطاها لمسة شبابية أنيقة.