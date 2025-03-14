دايسون تبتكر تجربة جديدة من خلال الألوان الحصرية والتكنولوجيا المتقدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 04:28 مساءً - في خطوة مبتكرة تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، كشفت دايسون عن إصدار خاص من مجموعتها الشهيرة لمنتجات العناية بالشعر، التي تأتي هذا العام بألوان حصرية تجمع بين الأحمر المخملي والذهبي. هذه الألوان الفاخرة ليست مجرد صيحة، بل تعكس فخامة التصميم وجودة الأداء التي تشتهر بها دايسون، لتجعل من هذه المنتجات الهدية المثالية لأحبائك في أي مناسبة خاصة. في هذا الإصدار الجديد، لا تقتصر دايسون على تقديم مجرد ألوان جذابة، بل تمنحك تجربة عناية بالشعر لا مثيل لها، تجمع بين الجمال والتقنية المتطورة.

مديرة الإنتاج: مروة طنطاوي Marwa Tantawy

سكريبت ومنسقة الأزياء: رنا الطوسي Rana Al Tousi

تصوير فوتوغرافي وفيديو: قيس داحول Kais Dahoul

إشراف تصفيف الشعر: سفير دايسون سابستيان اسكندر Sebastian Iskander

مكياج: شارلوت تلبوري Charlotte Tilbury

تنسيق: ايتشو دوكاو Icho Ducao

موقع التصوير: فندق الجداف روتانا سويت Al Jaddaf Rotana Suite Hotel

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لماذا الأحمر المخملي؟

عندما تفكر دايسون في تطوير منتجاتها، لا تختار بين التصميم الفاخر والجودة العالية، بل تدمج بينهما بشكل متقن. تم اختيار اللون الأحمر المخملي لهذا الإصدار الخاص كإشارة إلى الأناقة الدائمة والرقي. اللون الأحمر المخملي يمتاز بلمسات خزفية تضفي ثراءً وملمساً مميزاً، مما يخلق تجربة بصرية ومادية فريدة من نوعها.

خبراء تصفيف الشعر، وخاصة في عالم المشاهير، يشيرون إلى أن اللون الأحمر المخملي يعتبر من الألوان الخالدة التي تناسب جميع الأعمار وأنواع الشعر. من المتوقع أن يكون من أبرز الألوان في 2025، وقد أثبت مكانته في عالم الموضة والجمال على مر السنين. كما يعتبر اللون العنابي والقرمزي من الخيارات المحايدة التي تظل رائجة في المكياج والأظافر عامًا بعد عام.

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اختيارات دايسون المميزة والاحتفال بالمناسبات الخاصة

إصدار خاص من دايسون لمنتجات العناية بالشعر بألوان حصرية بين الأحمر المخملي والذهبي - الصورة من العلامة



اليد اليمنى: خاتم Moonglade من مجوهرات JOUBIJOUX

اليد اليسرى: خاتم Oud Turath من مجوهرات SAMRA وخاتم الإبهام Moonglade من JOUBIJOUX

لا تقتصر دايسون على تقديم منتجات بألوان أنيقة فقط، بل تولي اهتمامًا خاصًا بالثقافات والمناسبات المختلفة حول العالم. فمثلاً، تم دمج اللون الذهبي الفاخر في هذه المجموعة للاحتفال بالعام القمري الجديد. اللون الذهبي في اللغة الكانتونية يرتبط بالنجاح، حيث أن الكلمات "ماندرين" و"ذهبي" تشتركان في نغمة صوتية مشابهة.

كما أن عام 2025 يُعد "عام الثعبان" في الأبراج الصينية، واحتفالاً بهذه المناسبة، يقدم سفير تصفيف الشعر لدى دايسون، ماثيو كولينز، خطوات عملية للحصول على تسريحة "Snake" التي تضفي لمسة جديدة على تصفيف الشعر بأسلوب عصري.

خطوات لتصفيف الشعر بتقنية دايسون

إصدار خاص من دايسون لمنتجات العناية بالشعر بألوان حصرية بين الأحمر المخملي والذهبي - الصورة من العلامة

إذا كنت ترغبين في الحصول على تسريحة مموجة وأنيقة، يقدم ماثيو كولينز دليلاً خطوة بخطوة:

ابدأي بشعر رطب وجاف. اضبطي جهاز™Dyson Airwrap على أقصى مستوى من القوة والحرارة. استخدمي فرشاة التنعيم لتجفيف الشعر حتى يصل إلى 80% من الجفاف. قسّمي الشعر للحصول على أفضل النتائج. استخدمي أسطوانة 40 مم، ولفي الشعر حولها في اتجاه تدفق الهواء. ثبتيها لمدة 15 ثانية. استخدمي زر الهواء البارد لتثبيت التجعيدات. كرري الخطوات على باقي الشعر للحصول على مظهر مموج طبيعي.

هدية الحب من دايسون

لن يكون من العدل تقديم لون أحمر من دون إظهار الحب، ولهذا تقدم دايسون منتجاتها كتعبير عن المحبة والتقدير. مهما كانت المناسبة، يمكنك أن تذهلي أي شخص عزيز عليك بهدية مبتكرة من مجموعة دايسون الخاصة.

المجموعة الجديدة من دايسون

إصدار خاص من دايسون لمنتجات العناية بالشعر بألوان حصرية بين الأحمر المخملي والذهبي - الصورة من العلامة



خاتم Love Me, Love Me Not من مجوهرات SAMRA

تضم المجموعة الجديدة من دايسون عدة أجهزة مميزة مصممة لتناسب احتياجات جميع أنواع الشعر، وتأتي بألوان الأحمر المخملي والذهبي.

جهاز ™Dyson Airwrap متعدد الوظائف

يحتوي على تقنيات متطورة مثل Bluetooth® وتخصيص تجعيد الشعر تلقائيًا. مع ملحقات جديدة مثل أسطوانة مخروطية ومكثف Blade للحصول على نتائج دقيقة.

مجفف الشعر ™Dyson Supersonic Nural

يستخدم تقنية مستشعر ™Nural لقياس المسافة بين الجهاز وفروة الرأس، ويحافظ على درجة حرارة ثابتة لحماية صحة الشعر.

جهاز تمليس الشعر ™Dyson Airstrait

يتميز بتقنية تجفيف الشعر وتمليسه باستخدام الهواء فقط، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا وطبيعيًا.

مجموعة دايسون الجديدة باللونين الأحمر المخملي والذهبي ليست مجرد منتجات عناية بالشعر، بل هي تجسيد للفخامة والجودة في عالم التصفيف. مع خيارات متنوعة تلبي احتياجات الشعر المختلفة، أصبحت هذه الأجهزة الخيار المثالي لمن يبحث عن لمسة من الفخامة والجمال في روتين العناية الشخصية.