حسين المهدي يعلن انضمامه للمسرحية المحترقة مع أحمد العونان

"المسرحية المحترقة"

عمل للفنان حسين المهدي في رمضان

آخر عمل عُرض للفنان حسين المهدي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 04:23 مساءً - أعلن الفنانانضمامه للعمل المسرحي، والذي من المقرر أن يُعرض أول أيام عيد الفطر، وهو بعنوان "المسرحية المحترقة"، ونشر بوستر المسرحية وكتب: "المسرحية المحترقة، بعيد الفطر 2025، على مسرح نادي السالمية الرياضي"، وهي من تأليف وإخراج يوسف الحشاش.هي مسرحية من تأليف وإخراج يوسف الحشاش، ومن بطولة الفنان أحمد العونان، سلطان الفرج، حسين المهدي، منال الجار الله، سامي مهاوش، مشعل العيدان، شهد خسروه، مهدي كرم، مي حسني.ويُعرض حالياً للفنان حسين المهدي بالموسم الرمضاني 2025 مسلسل "صدف"، والذي يجسد فيه شخصية "الفنان فايز عبدالكريم"، وهو من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، في الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، وحسن إبراهيم.وتدور أحداث العمل في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهن لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين توجه نحوهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.وكان آخر عمل عُرض للفنان حسين المهدي هو مسلسل "صدف" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عمار بوشاهين ومن بطولة كل من الفنان حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبوسيف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب، محمدالأستاذ، وعيسى الملا.وتدور قصة المسلسل حول شابة تعاني من اضطراب نفسي، يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها انتحرت، وتمضي في رحلة من البحث بمساعدة محقق محترف لحل اللغز، ضمن أجواء تشويقية مليئة بالغموض، وتنطلق الأحداث من لحظة انتحار أسرار في صالة منزلها تاركةً رسالةً لأختها صدف التي تعاني من مرض اللوكسيثيميا الذي يجعلها غير قادرة عن التعبير عن مشاعرها، وتتوالى أحداث المسلسل.