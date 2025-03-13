شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 4 صباحًا على الأحساء والعديد وبقيق في المنطقة الشرقية.

بينما تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على السليل ووادي الدواسر في الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. طقس المملكة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.