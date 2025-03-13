السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 400 سلة غذائية في منطقتي جوهانسبرغ و هيلدركرون بجمهورية جنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -أمس الأول- 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي جوهانسبرغ وهيلدركرون بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1446هـ.

الجدير بالذكر أن المشروع بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

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