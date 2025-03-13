نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشَّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، بحضور عددٍ من قيادات قطاع المعادن في المملكة، مركز خدمة المستثمرين بفرع الوزارة في محافظة جدة؛ الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين في قطاع التعدين، وتسهيل رحلتهم الاستثمارية، وتحسين تجربتهم من خلال خدمات متكاملة يقدمها المركز.

ومن مهام مركز خدمات المستثمرين الإشراف على قنوات التواصل مع المستثمرين، التي تشمل تقديم الخدمات من شركة “إسناد”، ونظام إدارة علاقات العملاء بالوزارة، لضمان تكامل المعلومات، وتسهيل تبادل المعرفة بين المستثمرين والجهات المعنية، كما يعمل المركز على تقييم قنوات التواصل الخاصة بتجربة المستثمر عبر جمع الملاحظات، وتحديد الفجوات ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمر في قطاع التعدين.

ومن بين مهام المركز الأخرى تقييم مستوى رضا المستثمرين، من خلال تحليل نتائج الاستطلاعات التي ترصد التحديات وفرص التحسين، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتطوير بيئة الاستثمار التعديني.

وينظم المركز لقاءات وورش عمل دورية، واجتماعات استشارية مع المستثمرين المستهدفين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الحلول المناسبة.

يذكر أن مركز خدمة المستثمرين حقق العديد من الإنجازات منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025، منها عقد 317 اجتماعًا مع المستثمرين بحضور قيادات الوزارة؛ لتقديم الدعم الفوري والتوجيه بالمتابعة، والتعامل مع 1682 تذكرة عبر نظام CRM، شملت الطلبات التي تم إنشاؤها من خلال زيارات مركز تواصل الشركاء أو موقع الوزارة، إضافة إلى استقبال 2250 زيارة من المستثمرين لمبنى الوزارة في جدة، حيث قدم فريق خدمة المستثمرين الدعم اللازم لهم.

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