شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يسعف مريض نوبة قلبية في مسجد قباء عبر "مسار الجلطات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة مريض خمسيني أصيب بألم حاد في الصدر أثناء تواجده في مصليات مسجد قباء، وذلك عبر تفعيل “مسار الجلطات القلبية”، الذي يهدف إلى تسريع تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة. سرعة التعامل مع الحالة وأوضح الدكتور أحمد بن علي الزهراني، مدير فرع الهيئة بالمدينة المنورة، أن بلاغًا طارئًا ورد إلى مركز الترحيل الطبي عبر الرقم 997، وعلى الفور تم توجيه فرقة العناية المتقدمة إلى الموقع.

وبعد الفحص الأولي وتخطيط القلب، تأكد الاشتباه في جلطة قلبية حادة، ليتم تمرير البيانات طبيًا عبر الأجهزة الذكية، وتوجيه الفريق لنقل المريض مباشرة إلى معمل القسطرة القلبية بمستشفى الحياة الوطني، حيث كان الطاقم الطبي بانتظاره لإجراء التدخل العاجل.

وأكد الزهراني أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال ساهمت في تقليل المخاطر الصحية على المريض، مشيرًا إلى أهمية هذا المسار في تحسين فرص النجاة وتقليل المضاعفات.