شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. افتتاح المعرض المصاحب لرئاسة المملكة اللجنة الأممية لوضع المرأة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير د. عبدالعزيز الواصل في نيويورك، معرض "من الرؤية إلى الواقع: تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية" المصاحب لرئاسة المملكة لأعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW69.
وذلك بحضور رئيس وفد المملكة، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل.
ويهدف المعرض المقام في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويستمر حتى 21 مارس الحالي، تسليط الضوء على جهود المملكة في دعم وتمكين المرأة السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعلى أهم إنجازات المملكة في العديد من مجالات تمكين المرأة.
ويؤكد أن تمكينها متجذر في نسيج المجتمع السعودي منذ فجر التأسيس في عدة مجالات أبرزها التعليم، والصحة، والعمل، وريادة الأعمال، والتمثيل الدولي، والتطوع، والأعمال الخيرية.
إذ برزت فيها المرأة بشكل كبير بفضل جهود القيادة الحكيمة ودعمها.
ويعكس المعرض التزام المملكة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة محليًّا ودوليًّا، ويجسد التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في هذا الملف في السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة داعمة تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وذلك بحضور رئيس وفد المملكة، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل.
ويهدف المعرض المقام في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويستمر حتى 21 مارس الحالي، تسليط الضوء على جهود المملكة في دعم وتمكين المرأة السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعلى أهم إنجازات المملكة في العديد من مجالات تمكين المرأة.
ويؤكد أن تمكينها متجذر في نسيج المجتمع السعودي منذ فجر التأسيس في عدة مجالات أبرزها التعليم، والصحة، والعمل، وريادة الأعمال، والتمثيل الدولي، والتطوع، والأعمال الخيرية.
إذ برزت فيها المرأة بشكل كبير بفضل جهود القيادة الحكيمة ودعمها.
3 أركان رئيسيةويتضمن المعرض 3 أركان رئيسية تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية، ركن يقدم الكتابة بالخط العربي لرواد المعرض، وركن يوزع هدايا مصنوعة بأيدي حرفيات سعوديات، وركن لعرض وتقديم أجود أنواع التمور والقهوة السعودية.
ويعكس المعرض التزام المملكة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة محليًّا ودوليًّا، ويجسد التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في هذا الملف في السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة داعمة تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.