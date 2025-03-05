شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رجال الأمن إفطارهم في ساحة المسجد النبوي الشريف، تقديرًا لجهودهم في خدمة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور قائد مهام شرطة المنطقة وأفرع الأمن العام اللواء يوسف الزهراني.وأشاد سموه بالدور المحوري الذي يؤديه رجال الأمن في الحفاظ على أمن وسلامة المصلين والزوار، من خلال تفانيهم في أداء مهامهم بكل إخلاص ومسؤولية.وأكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم جميع الجهات المعنية بخدمة المسجد النبوي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.