شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للحج.. بيئة العاصمة المقدسة تختبر سلاسل إمداد الهدي والأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الاستعداد لموسم حج عام 1446هـ، و تعزيزاً للتعاون بين الجهات المعنية، قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بإجراء تجربة لاختبار سلاسل الإمداد من البداية وحتى النهاية بمسلخ جنوب مكة "أ".

حيث تضمنت تجربة سلاسل الإمداد عدة مراحل تبدأ من التوريد وصولاً إلى الفحص، ثم نقاط الفرز والتقصي الوبائي، وتليها منافذ البيع والنقل ومرحلة الدخول، ثم مرحلة التذكية وانتهاءً بالتسليم والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتأتي هذه التجربة إسهاماً في تقديم أفضل أداء للخدمات مع إنجازها بجودة عالية لحجاج بيت الله الحرام.



وتم تنظيم هذه التجربة بتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف وبمتابعة من مدير المكتب الدكتور محمد الحتيرشي، وذلك لضمان الاستعداد الأمثل لموسم حج 1446هـ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة.