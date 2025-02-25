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شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مخالف للائحة سلامة الأنشطة البحرية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع القحمة في منطقة عسير مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
وذلك لممارسته الصيد الراجل بمنطقة محظورة، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذلك لممارسته الصيد الراجل بمنطقة محظورة، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.