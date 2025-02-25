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عسير.. ضبط مخالف للائحة سلامة الأنشطة البحرية في المملكة

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع القحمة في منطقة عسير مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية .
وذلك لممارسته الصيد الراجل بمنطقة محظورة، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الالتزام بإجراءات السلامة

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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