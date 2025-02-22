شكرا لقرائتكم خبر عن إطفاء آلي وإنذار صوتي.. اشتراطات جديدة لمنشآت الرعاية البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الحصول على الترخيص

صيانة دورية

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية للرعاية البيطرية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمساهمة في الحد من انتقال الأمراض التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.تتضمن الاشتراطات الجديدة متطلبات معمارية محددة لمنشآت الرعاية البيطرية، حيث يجب توفير منطقة استقبال مجهزة، كما يسمح بوجود دورات مياه، ومغاسل للأيدي، ومصليات، لضمان بيئة عمل متكاملة.وأتاحت اللائحة استخدام دور الميزانين، بشرط ألا يتجاوز ثلث مساحة الطابق الذي يقع فيه، مع إمكانية زيادته إلى نصف المساحة في حال توفر نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد، وذلك لضمان تحقيق معايير السلامة.حددت الوزارة ضوابط لتوفير مستودعات تخزين المواد منخفضة الخطورة المرتبطة بالنشاط البيطري، بحيث لا تتجاوز مساحة المستودع 25% من المساحة الإجمالية أو 150 مترًا مربعًا، أيهما أقل، مع إمكانية زيادة مساحة المستودع حتى 50% من المساحة الإجمالية، بشرط إضافة نشاط المخازن إلى الترخيص.وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.شددت على عدم ممارسة أي نشاط غير مرخص، ومنعت استغلال الأرصفة العامة أو المساحات خارج حدود المنشأة لمزاولة النشاط.وأكدت الوزارة على تركيب كاميرات أمنية، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية ووسائل الدفع الالكتروني.وتضمنت الاشتراطات ضوابط صارمة بشأن المنشآت المخالفة، حيث يمنع إعادة فتح المنشأة في حال إغلاقها من قبل الجهات المختصة، إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة البلدية، كما يحظر نزع أو تغطية ملصقات الإغلاق الصادرة عن الجهات الرسمية.وألزمت الاشتراطات جميع المنشآت البيطرية بالصيانة الدورية لجميع العناصر الإنشائية والتجهيزات، ومنها صيانة اللوحات التجارية وإبقاؤها خالية من التشققات والكسور، وصيانة الواجهات والجدران والأرضيات والتأكد من خلوها من العيوب أو الملصقات غير المصرح بها.وأوجبت على المرخص له تحديث أجهزة التكييف والإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود تسريبات أو مصابيح معطلة، وصيانة تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، مع ضرورة تغطيتها بشكل آمن.وشددت الوزارة على إجراءات النظافة والسلامة، والتي تتضمن توفير أوعية نفايات لا تفتح باليد، مثل الأوعية ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتفريغ النفايات بشكل دوري لضمان عدم تراكمها أو تجاوز سعة الحاوية، وتنظيف الأرضيات والجدران والواجهات الخارجية بانتظام، والتأكد من خلوها من الأتربة والبقع.