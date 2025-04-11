شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط متأثرة بقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط في تعاملات الخميس في أعقاب قرار تعليق شامل للرسوم الجمركية الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.77 دولار ما نسبته 4.2% لتصل إلى 62.71 دولار للبرميل.

فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% ما يعادل 2.91 دولار ليصل إلى 59.44 دولار للبرميل.