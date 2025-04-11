الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط متأثرة بقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية

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انخفاض أسعار النفط متأثرة بقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط في تعاملات الخميس في أعقاب قرار تعليق شامل للرسوم الجمركية الأمريكية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.77 دولار ما نسبته 4.2% لتصل إلى 62.71 دولار للبرميل.
فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% ما يعادل 2.91 دولار ليصل إلى 59.44 دولار للبرميل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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