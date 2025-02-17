شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن الصناعي".. شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق والان نبدء بالتفاصيل

أنواع التراخيص

شروط رخصة البيع

الدمام - شريف احمد - تستطلع الهيئة العليا للأمن الصناعي آراء المختصين حول مشروع اشتراطات مزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق، والذي يهدف إلى تطوير الاشتراطات الخاصة بمزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق التي تصدر من الهيئة.وحددت الهيئة 10 أنواع للتراخيص تشمل رخصة تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء، وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، والبيع بالجملة أو بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، أو لمعدات الإطفاء والإنقاذ، وصيانتها، أو رخصة تقديم خدمات الاستشارات الهندسية أو الخدمات الفنية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.واشترطت الهيئة لترخيص بيع وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، أن يكون لدى المرخص له مقر لممارسة النشاط «محل تجاري»، ومرخص من الجهات ذات الاختصاص، إضافة شهادة التدريب المعتمدة: «NFPA 72: الكود الوطني للإنذار وإشارات الحريق».، والكود الوطني للكهرباء وسلامة الحياة واللتزام بمعايير أنظمة الرش المائي وفحصها وصيانتها.وأوضحت أن أبرز اشتراطات رخصة البيع لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، الالتزام بتأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المستوردة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تقديم شهادات الضمان الصادرة من الشركات المصنعة أو الوكيل المعتمد لمدة لا تقل عن سنتين..وأوجبت الهيئة تقديم طلب الترخيص من شخص مخوّل له نظاميًا من المنشأة الراغبة بالحصول على الترخيص، وفق حسب النماذج التي تحددها الهيئة، مشفوعا بسجل تجاري وترخيص بلدي وأن تكون المنشأة داخل المملكة، وتقديم الهويات وشهادة خلو سوابق، وسداد المقابل المالي، وشهادة الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين، مشيرة إلى أن مدة الترخيص 3 سنوات.