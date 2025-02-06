شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس النواب التايلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة التايلندية بانكوك، مع رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند وان محمد نورماثا، مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في مملكة تايلند للتعاون في المجال البرلماني.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس الشورى على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب.

تعزيز التفاهم والتعاون

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التفاهم والتعاون والتفاعل المستمر بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بالشأن البرلماني.

وتشمل مذكرة التفاهم: العمل على تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية، وتشجيع التفاعل الوثيق بين أعضائها لتعزيز أوجه التعاون في الجوانب والموضوعات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل زيارات الوفود البرلمانية.



قائمة الحضور

وتتضمن المذكرة، تشجيع التفاعل والتنسيق بين وفود الطرفين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مصالح بلديهما، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بالبحوث والدراسات البرلمانية، وتشجيع التعاون في المجال الإعلامي البرلماني.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري، ود. أسماء بنت سليمان المويشير، ود. علي بن إبراهيم الغبان، ود. نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

كما حضرها من الجانب التايلندي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيشيت شويمونغبان، وعضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية شيب جيت نيوم، وعضو مجلس النواب عضو لجنة الصداقة سوكانو ماثا، والأمين العام لمجلس النواب أباد سوخانان أمين، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية في مملكة تايلند.