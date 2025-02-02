الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يتجه إلى السعودية في أول زيارة رسمية

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع؛ يتجه إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية.

ويرافق الرئيس السوري، وزير الخارجية أسعد الشيباني.

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