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بيلا حديد تتلقى هدية من معجب في باريس

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بيلا حديد تتلقى هدية من معجب في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهدت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أثناء مغادرتها فندق ريتز الفاخر في باريس يوم الأحد، حيث لفتت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة وحملت باقة من الزهور قدمها لها أحد معجبيها.

وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، مرتدية قميصًا قصيرًا نسقته مع بنطلون جلدي منخفض الخصر وصندل أسود بكعب عالٍ، مستعرضة قوامها الممشوق. كما حملت حقيبة بيركين جلدية سوداء من جلد التمساح، واعتمدت تسريحة الكعكة الأنيقة مع نظارات سوداء سميكة.

ولإكمال مظهرها العصري، حملت سترة جلدية سوداء أثناء محاولتها موازنة أمتعتها، بينما كانت تحمل 12 وردة تلقتها من أحد المعجبين الذين كانوا بانتظارها خارج الفندق.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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