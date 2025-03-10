السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك ، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ، نجران، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك الخليج 365.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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