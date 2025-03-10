تقارير عالمية تشير إلى توتر علاقة جورج كلوني وأمل علم الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت تقارير عالمية مؤخرًا إلى أن العلاقة بين جورج كلوني وأمل علم الدين تمر بمرحلة توتر، مع تزايد التكهنات حول اقتراب انفصالهما بعد 11 عامًا من الزواج.

ووفقًا للتقارير، فإن الانشغال المهني لكلا الطرفين أثر على علاقتهما، حيث يصور جورج كلوني حاليًا مسرحية في نيويورك، بينما تقيم أمل علم الدين في بريطانيا لمزاولة عملها في المحاماة، مما أدى إلى وجود فجوة بينهما وعدم ظهورهما سويًا منذ فترة طويلة، على عكس المعتاد.

ورغم ذلك، تؤكد بعض المصادر أن احتمالية إعلان الانفصال رسميًا لا تزال معقدة، نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات مالية ضخمة، حيث قد يضطر كلوني لدفع 300 مليون دولار وفقًا للإجراءات القانونية في حالات الطلاق. وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يكون انفصالهما حديث الساعة في الأوساط الإعلامية.