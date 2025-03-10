وائل كفوري يستذكر إلياس الرحباني: “اشتقنا لك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني وائل كفوري عن اشتياقه للموسيقار الراحل إلياس الرحباني عبر منشور مؤثر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، مستذكرًا إرثه الموسيقي الكبير وتأثيره على الفن اللبناني.

وكتب كفوري في منشوره: “أرشيفَك بالأغاني أغنى الفَن اللبناني.. أنا وكل اللي بيحبّوك اشتقنا، إلياس الرحباني”، في رسالة تعكس تقديره لمسيرة الموسيقار الراحل وإرثه الفني.

وتفاعل متابعو كفوري مع المنشور، معربين عن اشتياقهم له أيضًا، حيث جاءت التعليقات محملة بالحماس لأعماله المقبلة، إذ كتب أحدهم: “اشتقنا للكفوري وألبومات لكفوري وحفلات لكفوري”، بينما علق آخر: “والله نحنا اشتقنا لألبومك”، فيما وصفه البعض بـ”الملك”، مطالبين بالمزيد من الأغاني الجديدة.

يُذكر أن وائل كفوري كان قد شارك مؤخرًا في حفلة “ليلة محمد عبده والنجوم” ضمن حفلات موسم الرياض، حيث قدم أداءً مميزًا إلى جانب فنان العرب محمد عبده، بقيادة المايسترو هاني فرحات، في واحدة من أبرز ليالي الموسم الفني في السعودية.