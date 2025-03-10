شكرا لقرائتكم خبر عن لذوي الإعاقة والأيتام.. "شؤون الحرمين" تدشّن مبادرة "إنسانيُّون" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة إنسانيُّون

حزمة من المسارات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة (إنسانيُّون) ضمن مبادرات موسم شهر رمضان.وتستهدف إثراء تجربة القاصدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وشريحة الأيتام في الشهر الفضيل.وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مبادرة إنسانيُّون تعكس جهود المملكة الإنسانية، التي تتميز بها وتجسد مدى الاهتمام بهذه الفئات الغالية؛ لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من التكافل والتراحم.وأشار إلى أن المبادرة؛ تهدف إلى تعزيز السلوك والأنسنة في تقديم خِدمات الرئاسة الإثرائية بمختلف قطاعاتها، للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وشريحة الأيتام دون جهد أو مشقة، من خلال تهيئة كوادر متخصصة ورقمنة مرنة مطوَّعة لسد احتياجاتهم الدينية.وتتضمن المبادرة حزمة من المسارات الإنسانية لقاصدي المسجد الحرام تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ضمن عنايتها بتعزيز إثراء التجربة الإيمانية.وذلك بتنفيذ برامج ومبادرات تُسهّل على قاصدي الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بيسر وسهول وتنعُّمهم بأرقى الخِدمات الإثرائية.