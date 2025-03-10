شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات متنوعة.. جدة التاريخية تستقبل مليون زائر منذ بداية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة جدة التاريخية إقبالا غير مسبوق من الزوار في الأسبوع الأول من موسم رمضان 2025، تجاوز حاجز المليون زائر.

ويعد موسم رمضان في جدة التاريخية، الذي ينظمه برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، أحد أبرز الفعاليات الرمضانية في المملكة، ويسهم في إحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تمتد على مدار الشهر الكريم.

تجربة فريدة للزوار

ويقدم الموسم تجربة فريدة للزوار، تجمع ما بين الثقافة، والفنون، والأسواق التقليدية، والمأكولات التراثية.

وتحتوي الفعاليات على جولات استكشافية في البيوت التاريخية والمباني التراثية، التي تتيح للزوار فرصة التعرف على الإرث المعماري العريق، إلى جانب الأسواق التقليدية التي تعرض المنتجات المحلية والمأكولات التراثية.



تنشيط الاقتصاد في المنطقة

كما تقام خلال الموسم ورش عمل، مثل تعليم الخط العربي وصناعة الفخار، إضافة إلى فعاليات للعائلات والأطفال، تهدف إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالثقافة والتراث.

ولا يقتصر الموسم على كونه وجهة سياحية وثقافية، بل يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد في المنطقة، ويوفر منصة للحرفيين ورواد الأعمال المحليين لعرض منتجاتهم، ما يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز الاستدامة الاقتصادية.

ولضمان تجربة آمنة ومنظمة للزوار خلال الموسم، عمل برنامج جدة التاريخية على تجهيز المنطقة بالبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تركيب أنظمة مراقبة متطورة، وتخصيص فرق أمنية وخدمية يومية.

بالإضافة إلى إطلاق دليل رقمي للزوار يوفر معلومات شاملة عن الفعاليات.

استمرار الفعاليات في رمضان

ويأتي نجاح الموسم في إطار الجهود المتواصلة لجعل جدة التاريخية مركزًا ثقافيًا وسياحيًا عالميًا، متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، وتنمية قطاعي الثقافة والسياحة.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في أعداد الزوار خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار الفعاليات حتى نهاية شهر رمضان، ما يعزز مكانة جدة التاريخية كوجهة رئيسية في الشهر الفضيل.